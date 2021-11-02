Doğuma kalan son haftalarda bebekler nasıl gelişir?
İşte bebeklerin doğumdan önceki son haftalarda neler yaptıkları;
- Bir bebeğin beyni, 35 ile 39’uncu hafta arasında neredeyse iki katına çıkar. Hamileliğin son aşamalarında; bebeğiniz doğduktan sonra öğrenme, hareket ve koordinasyon için önemli olan beyin bağlantıları ve yolları oluşur.
- Bebeklerin akciğerleri 39 ila 41’inci haftalar arasında gelişimini tamamlar. Buffalo Üniversitesi’nde 30.000 bebek üzerinde yapılan araştırmaya göre, 37 ile 38. haftalarda doğan bebeklerin, 39 ile 41. haftalarda doğan bebeklere kıyasla ventilasyon ve bir doz sürfaktan yoluyla nefes almaya ihtiyaç duyma olasılığı iki kat daha fazladır. (37. haftadan önce doğan bebeklere genellikle solunum cihazından akciğerlerine götürmek için sürfaktan verilir.)
- Karaciğer akciğer ve beyin gibi 39 haftaya kadar gelişir. Karaciğerin en büyük görevlerinden biri, bebeğin kan dolaşımında bulunan bilirubin (kırmızı kan hücrelerinden gelen pigment) adı verilen bir maddeyi filtrelemektir. 38. haftadan önce doğan bebekler, zamanında doğan bebeklere göre bilirubini hızlı işleyemeyebilir ve bu da onları doğumdan sonra daha yüksek sarılık riskine sokar .
- Dolgunlaşma, 35. haftada bebeğiniz haftada yaklaşık yarım kilo alır. Bu yağ tabakası, doğduktan sonra ısınmasına yardımcı olur. Göğsü daha biçimli ve belirgin hale gelir ve erkeklerde testisler büyümeye devam eder.