Herkesin kendine özel eşsiz bir DNA’sı olduğu gibi herkesin de kendine özel bir doğum haritası vardır. Doğum haritası kişinin doğduğu andaki Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarının listelendiği bir haritadır. İhtiyacınınız olan şeyler; isim, soyisim, cinsiyet, doğum günü, doğum saati ve doğum yeri. Bu bilgilere sahip olunduktan sonra coğrafi konumlar dikkate alınarak doğum haritası hesaplanır ve çıkarılır. Bir diğer anlatım şekli ise ‘doğduğunuz andaki gökyüzünün anlık görüntüsüdür’ belirlenir. Eskiden elle çıkartılan bu haritaya günümüzde dijital yollarla ulaşabilirsiniz.

Doğum haritası, bireyin hayata karşı duruşunu ve görünümü dışında ayrıca potansiyeli, imkanları ve becerileri hakkında bir çok bilgi verir. Bu harita sayesinde belirlenmiş bir kişinin geçmişi ve geleceği hakkında yorumlar yapılabilir. Belirli dönemlerde gerçekleşen gezegenlerin hareketlerinin, kişinin hayatı üzerindeki etkileri incelenebilir, tahminler yürütülebilir ve ön hazırlık yapma fırsatı verebilir. Küçük yaşta doğum haritasına bakılan çocukların ise gelecekte izleyecekleri yolların belirlenmesi için yol gösterebilir.

Hangi gezegen ne anlama geliyor?

Ayrıca doğum haritanızda yer alan gezegenlerin her birinin anlamı olduğunu biliyor muydunuz?

Güneş; Kişinin egosunu, kişiliğini ve rolünü temsil ediyor. Kişinin ana burcunu da temsil eder.

Yükselen; Senin dış görünüşünü temsil eden burç.

Ay; Kalbini ve duygularını yönetir.

Merkür; İletişim gücünü belirler; konuşma ve düşünme.

Venüs; Aşk burcu, nasıl ve neyi sevdiğini belirler.

Mars; Sinir, öfke ve hırs gibi duyguları nasıl yönetebileceğini belirler.

Jüpiter; Kişinin şansını ve hayat felsefesini yönetir.

Satürn; Kişinin kuralları ve sorumlulukları nasıl algılayıp hareket ettiğini gösterir.

Uranüs; Senin eşsizliğini ve gelişimini belirler.

Neptün; Hayal dünyasını, hedefleri ve rüyalara yönetir.

Pluto; Dönüm noktalarını ve büyük değişimlerde etkilidir.

Sizler de doğum haritasına astroloji uygulamalarından veya web sitelerinden bakabilirsiniz.