7’den 70’ herkesin hayatında yer edinmiş olan sanatçı Barış Manço’nun ölümünün 24’üncü yılında ülkenin dört bir yanından yapılan paylaşımlar Manço’ya duyulan özlemi tekrardan göstermiş oldu.

56 yaşındaki hayata gözlerini yuman Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço da babasının ölüm haberini aldığı anı paylaştı. Manço, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“24 sene önce tam bu saatte (22.47) o telefon geldi… Karşı komşum, sesi titreyerek… ‘Eve ambulans geldi babanı götürüyorlar”