Ünlü şarkıcı ve DJ Doğukan Manço, katıldığı bir düğünde patlıcan alerjisi nedeniyle fenalaştı. Tedavi olduğu hastane odasından paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Manço şu ifadeleri kullandı:

“Bu sefer de yırttık. Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir. Yani müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda 3. kez başıma geliyor. Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona ‘püre mi patlıcan mı?’ diye sordum. ‘Püre’ dedi. Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı, ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şuan için iyiyim.”