Şarkıcı ve DJ Doğukan Manço, depremlerde etkilenen bölgelere giderek yardım çalışmalarına katıldı. Depremzede çocuklar için yapılan yardım çalışmalarında görev alan Manço ,sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bir istekte bulundu.

Ünlü isim, paylaşımında “Afet bölgelerinde çocuklarla oldukça zaman geçirme şansı yakaladım ve birtakım tespitlerim oldu. Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini, hem zekalarını geliştirecek hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun. Eğer kendi çocuklarınızın oyuncaklarını gönderecekseniz lütfen çocuklarınız oyuncaklarını gönderdiğinizi bilsin. Lütfen oyuncak desteği için yardımlarınızı bekliyoruz. Burada bu çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.