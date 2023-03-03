Ünlü DJ Doğukan Manço, afet bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesi için Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ile görüşmeler yapmıştı. Son olarak 16 gün kaldığı deprem bölgesine hazırlıklı gittiğini söyleyen Manço, döndüğünde yaşadıklarının etkisini görmeye başladığını belirtti.

41 yaşındaki ünlü isim, “Dördüncü günden sonra etrafa boş boş bakmaya başlıyorsunuz. Ama orada yardım edebilmek için psikolojimizin güçlü olması gerekiyordu. Depremzedeleri ziyarete gittiğimizde, çadırlarında bize çay ve kahve ikram ediyorlardı. Çünkü ellerindeki tek varlık oydu. Orada para geçmiyor. Aramızda değişik bir duygusal bağ oluştu” dedi.

Yardım etmenin zorunlu olmadığını ifade eden Doğukan Manço, “Bunun gönülden yapılması gerekiyor. Oraya gidip sadece fotoğraf çektirip, ‘Biz buradaydık’ diyen ünlülerin tepki görmesi normal… Ancak, birçok tanınmış isim de yardımcı olmaya çalıştı. Ünlü isimlerin, sürekli bir şey yapması bekleniyor. Normal vatandaş olduğu unutuluyor. Onlar da lince uğramamak için bir şeyler yapmaya çalıştı ama doğru yapılamadı” açıklamasını yaptı.