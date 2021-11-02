Doğu Demirkol’dan yeni sezona bomba gibi girdi
Türk komedyen ve oyuncu Aydın Doğu Demirkol; Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Bayi Toplantısı filmlerindeki başarılı performansının ardından, kendi hayatından hikayeler anlattığı ‘Doğu’ dizisinin ilk sezonunu sonlandırarak yeni hikayeler eklediği gösterisine başladı.
Komedyen Cem İşçiler ve oyuncu Safa Sarı’yı sahneye alan Doğu Demirkol izleyiciyi kahkaha tufanına soktu.
Ünlü komedyenin gösteri takvimi; Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Adana ve Mersin rotalarında süreklenecek.
14.11.2021 | Atatürk Üniversitesi – Erzurum
19.11.2021 | Maximum Uniq Hall – İstanbul
20.11.2021 | Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi – Samsun
24.11.2021 | Kocaeli Belediyesi Kültür Merkezi – Kocaeli
27.11.2021 | 01 Burda Pgm – Adana
29.11.2021 | Yenişehir – Mersin