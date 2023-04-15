Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca çifti, önceki gün Etiler’deki bir AVM’de görüntülendi. Karşılarında gazetecileri gören çift gazetecilerle bir araya geldi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demirkol, “Her şey yolunda. ‘Doğu’ dizimizin yeni sezonunu çektik, o gösterime girecek. Bir de tek kişilik gösterim devam ediyor. Önce İstanbul, sonra da turneye çıkacağım” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının “Doğu dizisinde kendi hayatınızdan kesitleri çekiyorsunuz. Bir sonraki sezonda Ayşe Hanım’ı da görebilecek miyiz? Ya da beraber oynamak ister misiniz?” sorusu üzerine 35 yaşındaki oyuncu, “Neden olmasın? Teklifim kendisine her zaman açık. Kendisi ne zaman isterse, onun inisiyatifinde” dedi. İkili, daha sonra alışveriş merkezini gezmeye devam etti.