Usta oyuncu Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca ile yaklaşık bir aydır birlikte olan Doğu Demirkol, geçtiğimiz akşam Bebek’teydi. Yürüyüş yaparken muhabirleri fark eden Demirkol ve sevgilisi, “Acelemiz var. Ayşe Hanım değerli bir insan. Levent Kırca’mızın bize mirası. Her şey yolunda, güzel, çok tatlı” dedi.

Yeni bir proje için çalışmalara başlayan Doğu Demirkol, “Hazırlığımız devam ediyor. Harika bir proje geliyor. Bekleyenleri üzmeyeceğim” şeklinde konuştu. 35 yaşındaki komedyen ve Kırca daha sonra hızla oradan uzaklaştı.