Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş bir kitleye duyurduktan sonra çok sayıda projede rol alan komedyen Doğu Demirkol, özel hayatıyla gündem oldu.

Doğu Demirkol, Levent Kırca ile Oya Başar’ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu öğrenildi.

İki ismin birlikteliği ise kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda verdikleri ortaya çıktı. Fotoğraf karesi de çiftin ilişkisini belgelemiş oldu.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde Show TV’de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu. Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü’nde dört sene okudu. Kırca, 2019 yılında Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği Pera Müzikali’nde sahne almıştı