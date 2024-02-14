Hemen hemen hepimiz ruh eşimizin veya doğru kişinin peşindeyiz. Peki bu doğru kişi ile karşılaştığımızı nasıl anlarız, yanındayken ne hissederiz merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

1- Doğru kişi ile beraberken kalbiniz yerinden çıkmaz huzurlu hissedersiniz.

Aşk denince akla ilk gelen; kalbinin yerinden çıkması, elinin ayağının yerden kesilmesi veya başının dönmesi gibi anlatılmıştır hep ama aşkın ne kadar yanıltıcı ve sonradan can yakıcı olduğu pek söylenmez. Ancak doğru kişiyi bulduğunuzda kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi olmaz tam tersine kendinizi çok huzurlu ve rahat hissedersiniz.

2- Karşılıklı olarak kusurlarınızı olduğu gibi kabul ediyor ve birbirinizi her şeyinizle seviyorsanız…

İlişkilerde pek çok kişi kendisini karşı tarafa beğendirebilmek için ufak yalanlar söyleyebiliyor veya daha iyi göstermeye çalışabiliyor. Ancak zamanla sizi kusurlarınız, hatalarınız ve olumsuz özelliklerinizle kabul eden ve sizi öyle sevmeyi tercih eden biriyle beraber olduğunuzda bu kişi kusurlarınızı yüzünüze vurmaz ve sizi bu hallerinizle bile sevimli bulur.

3- Hiç konuşmadan gözlerinizle anlaşabiliyorsanız…

Bazen kelimeler kifayetsiz kalır, kendinizi anlatmak istemez, sebepsizce ağlar ve böyle durumlarda birinin sizi hemen anlamasını istersiniz. Eğer doğru kişiyle birlikteyseniz; o sizi hemen anlar, başınızı omzuna yaslar, saçlarınızı okşar ve siz kendinizi iyi hissedene kadar sizin yanınızda durur. Derdinizi anlatmak istemeseniz bile gözlerinizle anlaşırsınız.

4- Ten uyumunuz mükemmeldir ve tutkulu bir beraberlik yaşarsınız.

Daha ilk temasınızda bile içinizde huzurlu ve heyecanlı bir duygu hissedersiniz. Duygularınız ve tutkularınız karşılıklı olarak harekete geçer; ruhen ve bedenen bir bütün olmak istersiniz. Aynı zamanda, beraberken kendinizi onun kollarında güvende hisseder ve en ufak bir tereddüt yaşamazsınız. Duygularınızı ve isteklerinizi rahatça dile getirebildiğinizi fark edersiniz.

5- Vee… En önemli ise onunla bir ömür boyu beraber olsanız bile sıkılmayacağınızı ve onu sevmekten vazgeçmeyeceğinizi anlarsınız.

Birbirinizin her anına, hatasına, şapşallığına veya en güzel zamanlarına şahit olduğunuz bu kişiyi her şekilde kabul ettiğinizde ve sevdiğinizde vazgeçmek elbette zor oluyor. En önemlisi ise sohbet ve cinsellikteki tutku, arzu ve isteklerinizin hiçbir zaman bitmemesi ve sürdürülebilmesi doğru kişiyle beraber olduğunuzun en büyük kanıtı oluyor.

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