Elif Hilal Taşçı

Baharın enerjisini hayatımızın her alanında hissederken doğa yenilenmemiz için bize sinyaller gönderiyor. Biz de doğanın bizlere armağan ettiği doğal yollarla yenilenmeye tırnaklarımızdan başlayalım ve tırnak kırılması ile vedalaşalım…

İşte tırnak kırılması ve tırnak kırılmasını önleme yolları…

Tırnaklarımız neden kırılır?

Tırnak kırılmasının en önemli nedeni vitamin eksikliğidir. Saçları olduğu gibi tırnakları da besleyen vitamin biotin, Magnezyum, Çinko, Demir ve Kalsiyum eksiklikleri tırnak kırılmalarının başlıca sebepleridir. Kalsiyum eksikliği için süt ürünleri, kereviz, dereotu, susam, badem ve yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir. Deniz ürünleri, et, süt ürünleri ve baklagiller iyi birer Çinko kaynağıdır. Demir eksikliğiyle mücadelede ise yeşil sebzeler, et ürünleri, kuru erik ve çekirdekli üzüm en büyük yardımcılarımız olacaktır.

Sistemik enfeksiyon hastalıkları, sedef hastalıkları ve tırnak mantarı

Kuru cilt

Parmakların çok kullanıldığı işler yapmak/klavye kullanmak

Yaşlanma

Yetersiz sıvı tüketimi

Sürekli oje kullanarak tırnakları havasız bırakmak

Tırnakları aşırı soğuk veya sıcağa maruz bırakmak

Tırnakların nemden yoksun bırakılması

Kan dolaşımı sorunları, romatizma ve tansiyon

Tırnak yüzeyini törpülemek

tırnaklarımızın kırılmasının en büyük nedenleridir.

Tırnak kırılmasını önlemek için bunları yapmalıyız…

Düzenli olarak tırnak bakımı yapmak

Tırnaklara zarar verebilecek işler sırasında eldiven kullanmak

Tırnakları fazla uzatmamak

Tırnakları ve tırnak etlerini düzenli aralıklarla nemlendirmek

Tırnakları zarar vermeden törpülemek

Oje sürmeyi ara ara bırakarak tırnakları dinlendirmek

Bol su içmek

Yeterli protein, vitamin ve mineralleri almak

Tırnak kırılmasının önüne geçmek doğal yollarla mümkün!

Çay Ağacı Yağı: Doğal bir antiseptik olan çay ağacı yağı, tırnak kırılmasını önlemedeki en önemli kaynaklardan biridir. Tırnak mantarı tedavisinde de kullanılan çay ağacı yağını E Vitamini yağı ile seyrelterek tırnaklarınıza uygulayabilir ve yarım saat bekletebilirsiniz. (Uygulama sonrası durulamayı unutmayınız)

Zeytinyağı: Güçlü nemlendirme özelliğiyle tırnaklarımızın kırılmasını önleyecek ve kırılan tırnaklarınızı onaracak zeytinyağını doğrudan tırnaklarınıza sürerek yedirebilirsiniz.

Avokado Yağı: A, B3, C, D ve E vitaminleri içeren ve nemlendirici özelliğiyle ünlü avokado, yağ formunda kullanıldığında tırnakları nemlendirerek kırılmasını önleyecektir. Avokado yağını tırnak bakımınız sırasında tek başına kullanabileceğiniz gibi zeytinyağı ile karıştırarak da kullanarak tırnak kırılmanızın önüne geçebilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı: Güçlü bir antioksidan olan Hindistan Cevizi yağı, cilt, saç, yüz ve kirpik bakımında kullanıldığı gibi tırnak bakımında da önemli rol oynuyor. Doymuş yağlar içeren bu mucizevi yağ, tırnakları besleyerek kırılma problemlerinin önüne geçebiliyor. Tırnaklarınıza uygulayacağınız Hindistan Cevizi yağını 5 dakika tırnaklarınızda beklettikten sonra su ile durulayabilirsiniz.

Çuha Çiçeği Yağı: Yağ asitleri, mineral ve vitamin açısından zengin olması yönüyle Dermatoloji alanında da sıklıkla yararlanılan Çuha Çiçeği Yağı, içme suyuna damlatılarak günde 3 kez 1000 mg tüketilmesiyle tırnak kırılmasının önlenmesine yardımcı olur.

Keten Tohumu Yağı: Omega 3, yağ asitleri, antioksidanlar, B Vitamini, potasyum ve magnezyum içeren Keten Tohumu Yağı, tırnakları güçlendirerek kırılmanın önüne geçer. Tırnaklarınıza masaj yoluyla uygulayacağınız Keten Tohumu Yağı, tırnakların sağlıklı uzamasına da yardımcı olur.