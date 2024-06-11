Leonor Greyl Lait Luminescence Saç Şekillendirici Süt, sadece saçlarınızı şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay taranabilir hale getirir. Özellikle çok kuru, kalın ve dolaşmış saçlar için ideal olan Leonor Greyl Lait Luminescence Saç Şekillendirici Süt saçlarınıza pürüzsüzlük ve parlaklık kazandırır.

GDO Olmayan soya proteinleriyle saç tellerini koruyarak, parlaklık kazandırır ve kabarmayı önler. Aynı zamanda saçların nemlenmesine yardımcı olur.

Organik mongongo yağı ile omega 3 açısından zengin bu yağ, saçları derinlemesine nemlendirir ve güneşin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar.

Organik karanja yağıyla güneşten koruma, yaşlanma karşıtı ve antienflamatuvar özellikleri ile saç derinizi ve saç tellerinizi korur ve besler.