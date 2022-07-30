Geçtiğimiz gün ilk kitabı ‘Piri ve Ruti’yi muhabirlere tanıtan Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti, evlerini kapısını gazetecilere açtı. Sıkı bir iş temposuyla geçen sezondan sonra soluğu İzmir Alaçatı’daki yazlıklarına alan Kamal, muhabirlerin “Yazlıkta günler nasıl geçiyor?” sorusunu, “Burada biraz daha toprağa basıyoruz, denize giriyoruz, çocuklarla çok daha iyi vakit geçiriyoruz. O yüzden yazları biraz daha rahat geçiriyoruz. Kışın yok pandemisi yok şusu busu… Üst üste gelince herkes daralıyor. Yazın inşallah herkes kafayı rahatlatır da kışa çok rahat girer” şeklinde cevapladı.

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay ise basın mensuplarının “Alaçatı bu sene nasıl?” sorusuna, “Alaçatı’nın bu sene ilk defa bu kadar boş olduğunu görüyorum. Kendi adıma sadece bayramda yoğunluk oldu. Biz 2010 yılından beri buradayız, sokağın sesinden anlıyoruz yoğunluk oranını. Gittiğimiz mekanlarda eşimiz, dostumuzdan da haber alıyoruz. Alaçatı en sakin yazını yaşıyor. Biz burada hep bildiğimiz yerlere gidiyoruz. Yeni yerler keşfetmek yerine tanıdığımız yerlere tercih ediyoruz. Burası bizim köyümüz; herkes dostumuz, arkadaşımız. ‘Bir yer açtık, gelin’ diyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar gitmeye çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Çalışma arkadaşı ve yakın dostu Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı “Güldür Güldür Show’ ile seyirci karşısına çıkan Rutkay, muhabirlerin “Önümüzdeki sezon sürpriz bir proje var mı?” sorusu üzerine, program hakkında “Eylülde bizim maraton başlıyor. 10’uncu sezon, 10’uncu yıl yine bir aradayız. Küçük sürprizlerimiz var, yine ekibe dahil olacaklar var. İleride zaten sizlerle paylaşılacaktır. Bir tiyatro oyunum var, güzel bir oyun. Onun provası başlayacak eylül sonu gibi. Celil Nalçakan ile birlikte oynayacağız. Başar Başaran’ın yazdığı ‘Mavi Ay’ isimli bir oyun, iki perdelik. Çok büyük bir değişiklik olacak benim için, kara komedi” açıklamasında bulundu.