“Fatih Altaylı ile Bire Bir” programının dün akşamki bölümünde Fatih Altaylı’nın konuğu olan oyuncu Doğa Rutkay çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İnsanlar ‘sayenizde gülüyoruz’ diyor
Güldür Güldür’de yer alan Doğa Rutkay, “Bu yıl 9. sezonu bitiriyoruz. Doğaçlama oynamıyoruz. Bütün cümlelerin devamlılığı var. Herkes birbirinin lafını ezberlemek zorunda. Bir gün ezber, iki gün prova yapıyoruz.” dedi. Rutkay “Durmadan 3 saat boyunca skeç oynuyoruz. Çok nadirdir yani, ben lafımı unuttum, biri takıldı düştü Ali (Sunal) zile basar. Sadece oradaki iki cümle sadece doğaçlama şakadır.” ifadelerini kullandı.
Rutkay “15 sayfa metin var. O metinden dışarı çıkamazsın. Biri metinden çıkarsa ucunu toplayamazsın, baştan da oynayamazsın çünkü seyirci izliyor.” diye konuştu. Rutkay “Gerçekten zor iş ama deli bir sevdayla yapıyoruz. İnsanlar ‘sayenizde gülüyoruz’ diyor. Ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.
Ali Sunal’la yollarımız yıllar sonra yine kesişti
Ali Sunal ile tanışmasında da bahseden Rutkay, “Lisede okul arkadaşıydık. Ben Ankara’da orta okulu okurken babam İstanbul’a getirdi.” ifadelerini kullandı. Rutkay “İstanbul’da ilk girdiğim ev Kemal (Sunal) Ağabey’in eviydi. 2-3 gün babamla orada kaldım. Yıllar sonra Güldür Güldür’de Ali ile yine yollarımız kesişti.” dedi.
Güldür Güldür bir gün biterse, bir sonraki planım sit com
Son zamanlarda sit com dizilerinin ekranlarda olmaması hakkında konuşan Rutkay, “Güldür Güldür bir gün biterse, bir sonraki planım sit com. ‘Aşkım aşkım’ ile başladım. Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın, Osman Yağmurdereli…” dedi. Rutkay “Sonra ‘Pembe Patikler’ diye bir iş yapmıştım. 5-6 yıl o sürmüştü. Halil Ergün ile Oya Aydoğan ile rol almıştım. Mizahı sert bir işti. 40-54 dakikalık çok kısa işlerdi belki bu yüzden günümüzde yok.” şeklinde sözlerini sürdürdü.
Babam drama yerine beni komediye yöneltti
Aynı zamanda usta sanatçı Rutkay Aziz’in kızı olan oyuncu, Altaylı’nın ‘Çok ağır bir soyadın sahibi olmak nasıl bir duyguydu?’ sorusunu “Hayata 1-0 yenik başlıyorsun. Çünkü bir etiket yapıştırıyorlar size.” yanıtını verdi. “Sizi buldukları gibi değil umdukları gibi görmek istiyorlar” diyen Rutkay “Dolayısıyla kendini ispat etmek bir süreçti. Bunu çok dayattılar bana. Babam drama yerine beni komediye yöneltti.” ifadelerini kullandı.
Rutkay ” İşin gizli kahramanı hep babamdı. Arkeoloji ve tarih okumak istedim, puanlarım yetmeyince konservatuvarı denedim. Çocuklarım biraz daha büyüdükten sonra eğitimini almak istiyorum.” dedi.
Rutkay ayrıca çocukları için eşiyle yazdığı kitaptan “Kerimcan ile hamileliğim dönenimde bir hayal kurmuştuk. ‘Piraye ve Rutkay’a bir hikaye yazalım, bir anı bırakalım’ dedik.” diyerek bahsetti. Sözlerinin sonunda Rutkay “Piri ve Ruti adında bir kitap yazdık. Onların sayesinde çocuklar da okusun dedik. 10 tane seri çıkacak.” dedi