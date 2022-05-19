“Fatih Altaylı ile Bire Bir” programının dün akşamki bölümünde Fatih Altaylı’nın konuğu olan oyuncu Doğa Rutkay çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İnsanlar ‘sayenizde gülüyoruz’ diyor

Güldür Güldür’de yer alan Doğa Rutkay, “Bu yıl 9. sezonu bitiriyoruz. Doğaçlama oynamıyoruz. Bütün cümlelerin devamlılığı var. Herkes birbirinin lafını ezberlemek zorunda. Bir gün ezber, iki gün prova yapıyoruz.” dedi. Rutkay “Durmadan 3 saat boyunca skeç oynuyoruz. Çok nadirdir yani, ben lafımı unuttum, biri takıldı düştü Ali (Sunal) zile basar. Sadece oradaki iki cümle sadece doğaçlama şakadır.” ifadelerini kullandı.

Rutkay “15 sayfa metin var. O metinden dışarı çıkamazsın. Biri metinden çıkarsa ucunu toplayamazsın, baştan da oynayamazsın çünkü seyirci izliyor.” diye konuştu. Rutkay “Gerçekten zor iş ama deli bir sevdayla yapıyoruz. İnsanlar ‘sayenizde gülüyoruz’ diyor. Ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.

Ali Sunal’la yollarımız yıllar sonra yine kesişti

Ali Sunal ile tanışmasında da bahseden Rutkay, “Lisede okul arkadaşıydık. Ben Ankara’da orta okulu okurken babam İstanbul’a getirdi.” ifadelerini kullandı. Rutkay “İstanbul’da ilk girdiğim ev Kemal (Sunal) Ağabey’in eviydi. 2-3 gün babamla orada kaldım. Yıllar sonra Güldür Güldür’de Ali ile yine yollarımız kesişti.” dedi. Güldür Güldür bir gün biterse, bir sonraki planım sit com