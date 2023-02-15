Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından arama kurtarma çalışmaları son hızla devam ediyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü isimlerde yardım için seferber oldu. Deprem meydana geldikten kısa bir süre sonra yardımlarıyla sıkça gündeme gelen Doğa Rutkay Kamal, Prof. Dr. Naci Görür’ün yakın zamanda beklenen İstanbul depremi için “500 bin insan ölümle burun buruna” açıklamasına isyan etti.

Doğa Rutkay Kamal, Twitter hesabından, “Kıymetli hocamdan özür dileyerek, şöyle söylemek istiyorum! Doğrudur hocam. Ama artık yeter! İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyumuyoruz. Anneyiz nefes alamıyoruz. Geldi ha gelecek dediniz duyduk! Evet! ama şu sıra bu söylemler bizi parçalıyor. Lütfen yeter” dedi.

Doğa Rutkay Kamal‘ın Twitter’dan paylaştığı nota bir takipçisi, “Kaç tane deprem yaşadık hala akıllanıp bilim adamlarını dinleyip hareket etmiş değiliz. Bu ülkenin binalarındaki risk ortadayken hala daha ‘bugün konuşmayalım, etmeyelim’ dersek, yarın İstanbul depremi olup ülke toptan uçurumdan düşünce vay niye böyle oldu bile diyemezsiniz. Uyanın!” yorumunu yaparken, ünlü oyuncu Doğa Rutkay, “Sırası mı? Hepimiz gelmekte olanı biliyoruz! Ancak onlarca canı kaybetmişken sıra sizde demek ne kadar doğru? Hayatımız bitmiş yasımız var, bırak oradaki acıyı dön kendine bak demenin zaman mı?” yanıtını verdi.

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