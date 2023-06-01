Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal çifti, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mağaza çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Cilt bakımına gidiyoruz” diyen Doğa Rutkay’a, eşi Kerimcan Kamal, “Erkeklerin de hakkı var böyle şeylere… Kadınlar da yanlarında bakımlı erkek ister” sözleriyle karşılık verdi.

Eşinin sözleri sorulması üzerine Rutkay, “Ben memnunun. Beğenmişim almışım… Bana göre bir sıkıntı yok” şeklinde cevap verdi.

Öte yandan ünlü isim, bu sene 76’ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmiyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Merve Dizdar ile gurur duyduğunu belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Doğa Rutkay, “Yıllar önce Nurgül Yeşilçay gittiğinde hiç tanımadığım halde çok duygulanarak, Cem Özer’den ulaşıp, aramıştım. ‘Seninle çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum’ demiştim. Aynısını Merve’ye de yaptım. Bizim için çok büyük bir gurur. Onu giymiş, bunu giymiş kimin umurunda… O kıyafeti ‘Özellikle bunu giyeyim’ diye seçmemiştir. O zaten bir defilenin tasarımı… Onun için öyle bir tercihte bulunulmuştur. Onun dışında öyle güzelliği vardı ki açıkçası elbiseyi görmedim. Merve’nin oraya çıkması mutluluk verici. Zaten hepimiz Nuri Bilge Ceylan hayranıyız. Yıllardır bizi temsil ediyor. Bizden bir oyuncu arkadaşımızı gidip, bizi temsil edip, ödül alması mutluluk veriyor” dedi.

Tatil planları sorulan çift, “Biz klasik Çeşme – Alaçatı hattı… Şimdi bir de Urla hattımız açıldı. Oralardayız” şeklinde yanıt verdi.