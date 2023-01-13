İki çocuk annesi Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beraber belirttiği ‘domuz gribi’ hastalığı hakkında konuştu. Rutkay, sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

“Not, maskelerinize geri dönün!”

Oyuncu Doğa Rutkay, “Her birinize teşekkür ederim… Çok güzel geçmiş olsunlar gelmiş… Tek tek dönemiyorum buradan topluca yazayım, çok teşekkürler! Not, maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor okullar bu hastalıkla kaynıyor. Çok ağır bir hastalık. Covid’i mumla aratıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan öksürükten ve kısık ve yer yere gelen ateşten perişanım. Sabırlıyım atlatacağım” sözleriyle sosyal medyadan açıklamada bulundu.

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