Doctor Who’nun yeni sezonuna dair hayranlarını bayağı bir heyecanlandıracak bir bilgi ortaya atıldı. 15 doktordan hayranların 2015’te diziden duygusal bir şekilde ayrılmasıyla gönlünde bir yara olan Peter Capaldi’nin doktorunun yardımcısı diziye geri dönebilir.

Doctor Who zamanda yolculuk teması üzerinde işlendiği için her zaman geri dönüşlere kapısı açık olan bir dizi. Hatta 2015’te diziden ayrılan Clara Oswald karakteri, 2017 yılbaşı bölümü için geri dönmüştü.

Oswald’ı canlandıran Coleman ile yakın zamanda yapılan yeni bir röportajda karakterin yeniden diziye gelebileceği bilgisi ortaya çıktı. Coleman, karakterin diziye geri dönüp dönmemesiyle alakalı tam olarak şunları söyledi:

“Gelecekte olabilir, kim bilir? Bence Clara en azından bir süreliğine, muhtemelen zaman ve uzayda bir yerde parçalanmış durumdayken TARDIS’in nasıl çalıştırılacağını anlamaya çalışıyor!”