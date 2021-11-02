DMOZ Nedir?

Dmoz Nedir? Directory Mozilla açılımıyla bilinen ve genellikle Dmoz olarak edilir, Türkçe karşılığı ise Açık dizini projesidir. Açık olarak isimlendirilmesinin sebebi ise ücretli girebilen bir dizini olmaması ve sadece gönüllülük esasına dayanmasıdır. Dmoz gönüllü editörlerin, internet sitelerinin konusuna göre inceleme yaparak yayınlandığı bir internet dizinidir, denilebilir. Bu projede kesinlikle sorunlu kalitesiz ya da yasa dışı sitelerin listelenmesine onay verilmemektedir. Netscape projenin sahibidir vr, adında Mozilla geçmesine rağmen Mozilla projesi ya da mozilla vakfı ile kesinlikle bir bağı bulunmamaktadır.

Dmoz Ne Yapar

Dmoz dünyanın en kaliteli ve güvenilir sitelerini kullanıcıların hizmetine sunan bir web arşividir Google gibi dünyaca ünlü arama motorlarının Dmoz dizinlerinden yararlanırlar. Google ya da Yandex benzeri arama motorlarının bu sitenin dizinlerinden faydalanıp, dizinlere bağlanarak veri alışverişi yaparlar. Bir web siteniz varsa ve ziyaretçiye ihtiyaç duyursanız, mutlaka web sitenizi Dmoz dizinlerine eklemeniz gerekmektedir. Aynı zamanda Dmoz web sitelerini internet kirliliğinden kurtarmak amacı ile kurulan bir oluşumdur. Web sitenizi özensiz kurulan kalitesiz ya da yasa dışı sitelerden ayırt edip daha kaliteli ve profesyonel web sitelerinin arasına katarlar. Aslında bir nevi web siteniz için güvenilir referanstır.

Dmoz Nasıl Yönetilir

Dmoz dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan gönüllü editörler tarafında yönetilmektedir. Editörler web sitelerinin en ince detaylarını yayıncı internet sitelerini dizinlere ekleme işlemini tamamlarlar. Eğer inceleme sonucunda internet sitesi Dmoz sitenin kurallarına uygunsa ve internet sitesi sürekli aktif ya da yapım aşamasında bulunan bir sayfaya sahip olup, profesyonel bir teması bulunuyorsa bu siteyi onaylayıp Dmoz dizinlerinde yayınlamaya başlarlar. Ancak burada bilinmesi gereken önemli bir detay vardır. Bu da onaylama işleminin kısa zamanda ve hızlı bir şekilde gelinmeyeceğidir. Onay işleminde kimi kullanıcılar 3 ay beklerken, kimi kullanıcılar 6 ay bekleyebilirler. Ayrıca onay konusunda kesinlik yoktur. Kesinlikle kabul edileceksiniz ya da kesinlikle reddedilirsiniz diye bir durum söz konusu olmamaktadır. Reddedilseniz bile bu sizin web sitenizi kötü ya da kalitesiz olduğu anlamına gelmez. Başvurunuz reddedilince tekrar başvuru yapabilirsiniz. Fakat aradan bir süre geçmesi gerekir. Bu süreçte sizde web sitenizi tüm kontrolden geçirerek eksik yönlerini giderebilirsiniz.

Dmoza Nasıl Site Eklenir

Dmoza web sitenizin eklerken ilk önceliğiniz en doğru kategoriyi tercih etmeniz olacaktır. Mümkünse genel kategorisi başlıkları yerine en alt kategoriye kadar inmeyi deneyin. Dmoz’a web sitenizi yalnızca bir kere kaydettirebilirsiniz. Dmoz’un en fazla bekleme süresi ise bir yıldır. Ancak 2 aya kadar sonuç almazsınız. Eğer böyle bir durum söz konusuysa tekrar başvuruda bulunabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli nokta kategori seçiminizde farklı kategoriler tercih etmeyin. Bu durum sizin spam olarak algılanmanıza neden olacaktır. Adres çubuğuna web sitenizin adresini eksiksiz bir şekilde yazıp, sonuna “/” (slash), başına ise http:// eklemeniz gerekir. Dmoz’a site eklerken en çok yapılan hatalar ise açıklama kısmına abartılı bir şekilde web sitesini öven sözler eklenmesidir. Sadece sitenizi bölümlerin yazarak kullanıcıya web sitenizi açıklama konusunda yeterli olacaktır. Ayrıca sitenizi tüm sayfa ve bölümlerini çalışır durumda olduğundan emin olun ve mutlaka sitenizde içerikler önce hiçbir yerde yayınlanmamış özgün ve profesyonel içerikler olmasına dikkat edin. Daha önce farklı sitelerle link değişimi yapan siteler, içinde gizli keywordler olanlar ve reklam dolu sayfaları bulunan siteler Dmoz’a asla kaydolamazlar. Dmoz’a site eklemek için gerekli şartlara sahip olmanız durumunda;

Kaydolmadan önce kategori seçim yapılır

Dmoz sayfasını alt kısmında bulunan World sekmesine girilir.

Karşınıza çıkan pencerede yer alan dil seçeneğinde kullanmak istediğiniz dil seçimini yapın.

Bir sonraki açılan pencere yer alan üst kategoriler bölümünden istediğiniz kategoriyi seçin (basın, Yayın, Alışveriş)

Yine bir sonraki sayfada size kategoriyi sormaya devam edecektir. Sitenize uygun olan kategoriyi seçin

Size uygun kategoriyi bulana kadar kategori sormaya devam edecektir.

Size uygun kategoriyi bulup seçim yaptıktan sonra sıra Dmoz’a web sitenizi ekleme işlemine sıra gelir. Burada sayfanın alt kısmında yer alan Gönderi kurallarına göz atmanız gerekir. Çünkü kurallara uymadığınız takdirde başvurunuzu reddedilmesine neden olacaktır. Web sitenize ekleme işlemini ise Dmoz sayfasını sağ üst köşesinde bulunan adres öner linkini kullanarak yapabilirsiniz.