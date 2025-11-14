Diyabetle yaşamın tanınan yüzü Neslihan Sipahi, çocukluk yıllarından bugüne taşıdığı birikim ve deneyimlerini bu kez okurlarıyla paylaşarak “Ya İyileştirdiyse?” adlı yeni kitabını kaleme aldı. Destek Yayınları tarafından yayımlanan kitap, yalnızca diyabetle yaşayan bireylere değil, hayatın herhangi bir döneminde “yara”yla tanışmış herkes için umut veren bir içsel dönüşüm hikâyesi sunuyor.

Sipahi, 14 yaşında aldığı Tip 1 diyabet tanısıyla başlayan süreçte bedenini, duygularını ve yaşam şeklini yeniden keşfederken edindiği farkındalıkları açık yüreklilikle anlatıyor. Kitap, diyabetle yaşamanın görünmeyen yüzünü; korku, kabullenme, öz şefkat ve yeniden güçlenme aşamalarını samimi bir üslupla aktarıyor. Klinik bilgilerden çok kişisel sezgilere, koçluk yaklaşımına ve günlük yaşam ipuçlarına yer veren eser, okuyucuya hastalıkla savaşmak yerine onunla barışmanın dönüştürücü gücünü hatırlatıyor.

“Ya İyileştirdiyse?”, hem tıbbi gerçekleri hem duygusal iyileşmeyi bir araya getirerek okurlara güçlü bir mesaj veriyor: İyileşme bazen bir ilaçtan çok, yeniden başlama cesaretidir. Sipahi’nin hikâyesi, kronik hastalıkların yalnızca tıbbi süreçlerden ibaret olmadığını; insanın kendini yeniden inşa edebileceği bir yolculuğa da dönüşebileceğini gösteriyor.