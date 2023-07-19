Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi için kamera arkasından ilk görüntüler yayınlandı. Çekimleri İngiltere’de başlayan yapımdan yayınlanan ilk görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Disney’in aynı isimli animasyon filminden uyarlanan Snow White filmi, stüdyonun uzun süredir devam ettirdiği live-action uyarlamalara eklenen en yeni yapım olmaya hazırlanıyor. Daha öncesinde Cindirella, Güzel ve Çirkin, Aladdin, Aslan Kral ve Mulan gibi yapımlar da gerçek oyuncularla beyaz perdeye taşınmıştı. Yakın zaman sonra izleyicileri ile buluşacak Barbie filminin yönetmenliğini yapan Greta Gerwig’in senarist koltuğunda oturduğu Pamuk Prenses uyarlamasının yönetmenliğini ise The Amazing Spider-Man’e imza atan Marc Webb yapıyor.

Kötü Kraliçe’yi Gal Gadot’un canlandıracağı yapımda Pamuk Prenses rolünde ise Rachel Zegler bulunuyor. Geçen aylarda Game of Thrones’un ünlü oyuncusu Peter Dinklage filmin oyuncu seçimlerini eleştirerek yapımı “bir mağarada birlikte yaşayan yedi cüce hakkında gerici bir hikâye” olarak tanımlamıştı. Buna ek olarak filmde “cüce” kelimesi kaldırılmış ve bunun yerine “sihirli varlıklar” kullanılacağı açıklanmıştı.