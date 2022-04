Suudi Arabistan’nın sinema yetkilileri, Walt Disney Company’nin “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” filmindeki Xochitl Gomez’in oynadığı lezbiyen bir karakterin “iki annesine” atıfta bulunduğu 12 saniyelik bir sahneyi kaldırması emrini verdi. Ancak Walt Disney Company bu isteği ret ederek “LGBTİ referanslarını” kaldırmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Suudi Arabistan, Disney’in son süper kahraman filmi olan “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”ı yasakladı.

“Böyle bir durumu aşmak çok zor”

Öte yandan Suudi Arabistan’nın sinema yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Böyle bir durumu aşmanın çok zor olduğunu belirttik. Disney de bize ilgili materyali kaldırmaya istekli olmadıklarını söyledi. Ama kapıyı kapatmadık. Hala çabalıyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak AMC sinemalarından bir kaynak, önümüzdeki hafta vizyona girecek olan filmin Suudi Arabistan sinema programlarından çekildiğini doğruladı.