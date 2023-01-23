Senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yaptığı, başrollerinde Şevval Sam (Ender) ve Eda Ece‘nin (Yıldız) yer aldığı Yasak Elma, 2018 yılından beri Fox TV’de yayın hayatına devam ediyor. Dizinin 6 sezondur giderek artan kitlesi yapımcıların da gözünden kaçmadı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre kulislerde dolaşan bilgilere göre 6.sezonuyla bitmesi planlanan dizinin 7.sezonuyla da yayın hayatına devam edeceği, bu yaz ise Disney Plus için geçen yaz çekilmesi planlanan Yasak Elma’nın filminin bu yaz çekimlerinin tamamlanacağı konuşuluyor.

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