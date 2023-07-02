Türkiye’de de özellikle yeni Star Wars dizi ve filmleri başta olmak üzere orijinal Türk yapımları, Marvel serisi gibi onlarca farklı içeriği barındırdığı için kullanıcılar tarafından oldukça sevildi. Üstelik fiyatı da Netflix’in yarısı civarındaydı. Disney Plus ani bir karar aldı ve platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Halihazırda çekimi devam eden ve yayınlanacağı açıklanan içeriklerin ise akıbeti bilinmiyor.

İddiaların çıkış noktası sorunu deneyimleyen kullanıcılar olduğu için yerli yapımların, teknik bir aksaklık sonucunda yayından kaldırıldığı da iddia ediliyor.

Öte yandan Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından söz konusu duruma tepki gösterdi. Çağlayan, Disney Plus’ın kredi kartından da açıklananın iki katı üyelik ücreti çektiğini belirterek tepki gösterdi.