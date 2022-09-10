Mufasa: The Lion King filmi, D23 Expo’da duyuruldu. Disney, Aslan Kral’ın öncül hikâyesini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Disney D23 Expo son hızıyla devam ediyor. Yeni filmlerin ve animasyonların duyurulduğu etkinlik bünyesinde gelecek yeni yapımın adı belli oldu. Live-action olarak geliştirilen The Lion King filminin öncesini anlatacak yapım Mufasa: The Lion King ismiyle 2024 yılında izleyicileriyle buluşacak.

Disney’ın dünya çapında popülerlik kazanmış ödüllü animasyon yapımı The Lion King, geçen yıllarda live-action olarak yeniden çekilmişti. Ancak Disney burada durmayacakmış gibi görünüyor. 2019 yapımı filmin öncesini anlatacak Mufasa: The Lion King, vahşi Afrika’da Mufasa’nın nasıl kral olduğunu konu alacak. Barry Jenkins tarafından yönetilecek film serinin hayranlarına yeni maceralar sunuyor.

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