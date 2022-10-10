Disleksi nedir? Disleksi nasıl anlaşılır?

Disleksi nedir? Disleksi nasıl anlaşılır? Disleksi, okuma ve yazmada öğrenme güçlüğü demektir. Okuma ve yazmada bozukluk, geç öğrenme, duyguları ifade edememe, okuduğunun anlayamama gibi sorunlarla ortaya çıkmaktadır. Genel olarak çocukluk çağlarında görülen bir hastalık türüdür. Disleksi görülen çocukların zekaları normaldir. Yalnızca okuma, yazma ve öğrenme zorluğu görülür.

Disleksi nedir?

Disleksi, okuma ve yazmada öğrenme zorluğu yaşamak demektir. Disleksi olan kişilerin genel sorunu, zeka, duygu kontrolü ve dil ile ilgilidir. Disleksi görülen çocuklarda okuma ve öğrenmenin yanı sıra beyinleri, bilgi işlemede sorun yaşamaktadır. Bu sebeple gördükleri veya yaşadıkları olaylara karşı duygularını ifade etme zorluğu çekerler. Ayrıca disleksi olan kişilerde işlerini planlamada ve koordine etmede sorun yaşamaktadır.

Disleksi nasıl anlaşılır?

Disleksi’nin anlaşılması için çocukların eğitim aşamalarında ya da okul öncesi durumlarına bakılmaktadır. Disleksi olan çocuklar, okuma aşamasında sesteş harfleri karıştırmaktadır. Örneğin M ve N harfleri ile D ve B harflerini birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Okulda verilen görevi yerine getirememe, kelimeleri birbirine karıştırma, zaman ve yön gibi etkenlerin karıştırılması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Disleksi’nin anlaşılabilmesi için, okul öncesi hareketlere bakılmalıdır. Kelimelerin yanlış kullanılması, günlük hareketlerin yapılmasında zorluk çekme, birbirine benzeyen sesteş kelimeleri bulmada zorluk yaşama, yön bulmada sorun yaşama, kendini ifade etmede sorun yaşama gibi etkenler görülmektedir.

Dislekside Okul öncesinde görülen sorunlar nelerdir?

Okul öncesinde görülen sorunlar içerisinde konuşmada zorluk yaşama veya konuşmaya geç başladığı görülür.

Öğrenilen her yeni kelimede zorluk yaşadığı görülür.

Cümle kurulacağı zaman birbirine benzeyen kelimeleri bulmada zorluk yaşadığı görülür.

Matematikte sayıları karıştırma ile renklerin karıştırıldığı görülür.

Dislekside Okul zamanında görülen sorunlar nelerdir?

Okul zamanında görülen sorunlar arasında duyduklarını anlatmada sorun yaşadığı görülmektedir. Okuma yazma ve öğrenmede sorun yaşamaktadır.

arasında duyduklarını anlatmada sorun yaşadığı görülmektedir. Okuma yazma ve öğrenmede sorun yaşamaktadır. Soru sorulduğunda cevap vermede güçlük yaşama ya da doğru cevabı vermede sorun yaşama görülmektedir.

Okuma ve yazma esnasında hecelemede zorluk çekildiği görülmektedir.

Okuma ve sözlü anlatım sırasında sorun yaşadığı görülmektedir. Bir konu anlatımı sırasında yazılı verilen cevabın sözlü anlatımı esnasında zorluk yaşanmaktadır.

Düzensiz ve bozuk el yazıları, düşüncelerin hayata geçirilmesinde sorun yaşadığı görülmektedir.

Disleksi nasıl tedavisi edilmelidir?

Disleksi tedavi edilmesi için, uzman doktorun takibinde olunmalıdır. Özel eğitim alınarak disleksi hastalığı tedavi edilebilmektedir. Rehabilitasyon veren uzman kişiler tarafından verilecek eğitim ile disleksi hastalığı tedavi edilebilmektedir. Disleksi hastalığı için kullanılan bir ilaç yoktur. Bunun yerine disleksi olan kişilere sorunla nasıl baş edebileceği öğretilmelidir.

Disleksi olan çocukların eğitim süreleri boyunca özel eğitim veren terapistlere ihtiyaçları vardır. Çünkü diğer çocuklara göre disleksi olan çocuklarda öğrenme geriliği ve beceri bozukluğu olması sebebiyle arkadaşlarının yanında sorun yaşamalarına neden olacaktır. Disleksi olan çocuklar diğer çocuklara göre daha geç öğrenmektedir. Disleksi tedavi edilmesi esnasında hastaya uygulanacak olan testler sayesinde, disleksi hastasının tedavi edilmesi konusunda doğru karar verilmesini sağlamaktadır.

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