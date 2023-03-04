Bilim insanları Maldivler yakınlarında, dişi olarak dünyaya gelip yaşlandıkça erkeğe dönüşen balık türü keşfetti. Hint Okyanusu’nun 40 ila 70 metre derinliğinde, yüzeydeki mercan resiflerine yaklaşmayan, yaşlandığında cinsiyet değiştiren, parlak renkli ve parmak büyüklüğünde bir balık türünün yaşadığı öğrenildi. Bu keşif, ilk kez Maldivli bir bilim insanının yerel bir türü tanımlamış olması nedeniyle de önem taşıyor.

Cirrhilabrus finifenmaa olarak adlandırılan (“finifenmaa” sözcüğü Maldivler’deki bir yerel dil olan Dhivehi dilinde gül anlamına geliyor. Ülkenin sembolü olan pembe güle atfen gönderme yapılıyor) balık, güneş ışığı alan sığ sular ve karanlık sular arasında yer alan “Mezopotik” bölgeye derin dalış gerçekleştiren bilim insanlarınca tespit edildi. “Alacakaranlık bölgesi” de denilen bu alan kimi yerlerde 150 metre derinliğe ulaşıyor ve kendine has türler barındırıyor.

Cirrhilabrus finifenmaa da yaşlandıkça görünüş ve cinsiyetini değiştiriyor. Hayata dişi olarak başlayan bu balıklar, zamanla olgunlaşarak erkeğe dönüşüp çok daha renkli bir hâle geliyor. Türün rengindeki bu değişime dişileri etkileme çabasının neden olduğu düşünülüyor.