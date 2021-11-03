Discord Uygulaması Nedir?

Discord son yılların en popüler iletişim uygulamalarından birisi konumundadır. Tango, Skype gibi sesli sohbet edebilme deneyimini kullanıcılarına sunmaktadır. Discord uygulaması üzerinden anlık olarak mesaj gönderimi yapılabilir, ayrıca sesli sohbet edilebilmektedir. Discord grup kurma özelliği bulunan bir uygulamadır. Dolayısıyla kişiler Discord üzerinden grup kurarak birbirleriyle kesintisiz sohbet edebilirler.

Discord internet uygulamasının kullanımı tamamen ücretsiz. Discord hiçbir şekilde sizden ücret talep etmemektedir. Ayrıca Discord üzerinden 7/24 arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Oldukça güçlü bir alt yapı sistemi bulunmaktadır. Discord aynı zamanda sekmeler arası hızlılığıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Discord günümüzde oyun videoları çeken kişilere yönelik bir uygulamadır. Kişiler oyun videolarını Discord üzerinden organize ederek, izleyicileriyle buluşurlar.

Discord Youtube oyun kanallarının en çok kullandıkları uygulamaların başında gelmektedir. Her geçen gün popülerliği artarak gelişmektedir. Gün içerisinde milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan bir platform olma özelliğine sahip durumdadır. Ayrıca Discord platformunda birçok yeni kişiyle tanışarak, arkadaşlık kurabilirsiniz. Oldukça pratik bir kullanım olanı bulunan Discord platformu kullanıcı dostu ara yüzüyle kullanıcılarının beğenisi toplamaktadır.

Discord uygulaması platformu bütün işletim sistemlerinde desteklenen bir platformdur. Dolayısıyla internetin olduğu her bölgede kolaylıkla program kullanılabilmektedir. Aynı zamanda Discord programını PC ye indirmeden de web sitesi üzerinden çevrimiçi şekilde kullanılabilmektedir. Discord platformunda toplu grup sohbetleri yapılabilmektedir. Oyuncular oyun oynarken birbirleriyle iletişim halinde kalarak takım çalışmasını daha aktif şekilde sağlayabilmektedir.

Discord Nasıl Kullanılır?

Discord programı son zamanların en aktif kullanılan programlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyun severlerin birinci önceliği olan Discord programı milyonlarca oyuncuyu çatısı altında buluşturmaktadır. Discord uygulamasının kullanımı oldukça basit ve kolaydır. Kolay erişim özelliğiyle kullanıcılarının beğenisini toplayan bir uygulamadır. Discord kullanım videoları Youtube platformunda mevcut durumdadır.

Discord programının bilgisayarınıza indirmeden de kullanabilirsiniz. Kolay kullanım olanaklarıyla, oyuncu dostu ara yüzüyle dikkatleri üzerine toplayan bir programdır. Discord uluslararası çapta bir uygulamadır. Dünya üzerinde birçok yeni oyuncuyla tanışabilir, arkadaşlık kurabilirsiniz. Discord programının ses iletimi oldukça kuvvetlidir. HD ayarda ses iletimini gerçekleştiren bir uygulama olarak beğenileri üzerine çekmektedir.

Discord Sunucu Oluşturma Adımları

Discord platformunda sunucu oluşturma adımı oldukça kolay bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak Discord hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol bölmede bulunan + simgesine tıklamanız gerekir. + işaretine tıkladıktan sonra karşınıza sunucu oluştur sekmesi açılacaktır. Bu sekmeye tıklayarak sunucu oluşturma işlemlerini başlatabilirsiniz. Metin kanalı ekle sekmesine basarak Discord sunucunuza yeni kanallar ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Discord tamamen ücretsiz bir uygulamadır. Discord üzerinden yapacağınız sunucu oluşturma, kanal ekleme, kullanım süresi gibi işlemlerin hepsi ücretsiz olarak gerçekleşir. Discord kullanımı ikili kimlik doğruma işlemi bulunmaktadır. Dolayısıyla Discord uygulaması güvenirliği yüksek bir uygulama olma özelliğine sahiptir.