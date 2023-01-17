En popüler K-pop müzik grubu BTS‘in beğenilen üyesi Jimin, Christian Dior’un global marka elçisi oldu. Ünlü Fransız markasıyla daha önce de çalışan Jimin, markanın 2023 Yaz koleksiyonu için objektiflere poz verdi. Dior’un kreatif direktörü Kİm Jones ise 2019 yılında Love Yourself: Speak Yourself dünya turnesine çıkan BTS üyelerinin sahne kıyafetlerini hazırlamıştı.

Daha önce BTS grubu için sahne kıyafetleri tasarlayan Dior, bu ortaklığın şarkıcıyla olan dostluklarını ‘sağlamlaştırdığını‘ belirtti. Tam adı Park Ji-min olan Jimin’in ‘Dior’un zamansız ruhunu ve benzersizliğini’ temsil ettiği söylendi. Aralarında RM, Jin, Suga, J-Hope, V ve Jungkook’un olduğu yedi kişilik grubun üyesi olan Jimin gibi bir başka K-Pop grubu olan Black Pink’in solisti Jisoo da Dior elçisi olmuştu.

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