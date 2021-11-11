Dior’da Travis Scott krizi!

Geçtiğimiz haftasonu Astroworld festivalinde yaşanan felaketten sonra sonra Dior işbirliği yapmayan hazırlanan Travis Scott cephesinde sular durulmuyor.

Dokuz kişinin ölüme yol açan ve 300’den fazla kişinin yaralandığı Astroworld Festivalinin trajedisi gelişmeye devam ederken, Travis Scott’a açılan davalar her geçen gün hızla artıyor. Önümüzdeki aylarda, Dior markasının ilkbahar/yaz koleksiyonunun yüzü olması planlanan Scott, (bütün sezon Scott’s Cactus Jack giyim markasıyla bir işbirliği), Nike ile yeni bir Air Max 1 spor ayakkabı koleksiyonunu geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya sürmüştü.

Dior’un şimdi daha önce görülmemiş bir işbirliği kabusuyla karşı karşıya olduğunu söyleniyor. İtibar Yönetimi Danışmanları başkanı Eric Schiffer, “Bu ikon, o marka için kıyamet pazarlaması dönüşmüş olacak.” diyor. Kimliği gizli tutulan bir Dior çalışanı da “çok endişeli” olduklarını söyledi.

Dior’un kreatif direktörü Kim Jones ve Travis Scott

Bu durum, şirketlerin parasal çıkarları ve etik seçimle aynı çizgide olduğu nadir bir örnek sunuyor ,pek çok kişi Scott’ı festivalinde yaşananların ardındaki birincil suçlu olarak eleştiriyor. Dior’un koleksiyonunu çekmesi için lojistik açıdan çok geç olabilir ve hayranları yine de Scott’ın işbirliğini satın almak için akın edebilir; bu durumda, marka rotayı düzeltebilir ve Scott ile gelecekteki anlaşmalarını ikiye katlayabilir. Ancak, festivalin etkileriyle ilgili ayrıntılar gün geçtikçe açığa çıkarken, riskler hala yüksek.

Her ne kadar müzik sektöründe hayatta kalmaya devam etse bile Scott’ın kariyeri asla eskisi gibi olmayacak.