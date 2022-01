Dior Makeup’ın sınırlı sayıda “New Look” koleksiyonu için önde gelen üç kokusunu ve 5 Couleurs Couture göz farı paletini yeniledi . Her ürün, markanın imzası niteliğindeki balıksırtı desenli çek ambalajında toile kaplıdır.

“New Look” Christian Dior ‘un 1947’deki ilk defilesinden oluşmaktadır . Hevesli hayranlar, kahverengi, pembe ve inci lavanta tonlarıyla dolu “#769 ” paletini tekrar edebilirler. Her renk tonu, mat, inci gibi, parlak veya metalik cephelerle bitişlerle kremsi bir dokuya ulaşır. İlk kez, etiket, ürünün göz kapaklarına bulaşmasını önlemeye yardımcı olmak için ürüne ve çam yağı ekledi.

Markanın üç imza kokusu olan “Gris Dior“, “Lucky” ve “Jasmin Des Anges“, yüzen narin yaprakları andıran ince kareler içeren yeni kutularda geliyor. Parfümler, poşetlere yerleştirilmiş yeniden doldurulabilir seyahat spreyleri ile eşleştirilmiştir. Dior Makeup’in kreatif ve imaj direktörü Pater Philips , yukarıda bahsedilen ürünleri tamamlamak için bir makyaj seti de tasarladı. Seri, altı farklı tonda Rouge Dior rujunu ve zarif kareli baskıya sahip temel Dior Forever Couture Perfect Cushion‘ı kapsar.

Ürünlerin yaklaşık 50 ila 268 ABD Doları arasında fiyatlandırılan koleksiyon, online olarak ve Dior Beauty mobil uygulamasında satışa mevcut.