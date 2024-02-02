1-Persona Podcast

İsmini psikolojik ve felsefik bir filmden alan bu dinlemesi oldukça keyifli Podcast’i, genel kültürünü ve bakış açısını geliştirmek isteyen herkesin dinlemesi gerekiyor. Asıl mesleği psikolog olan Pelin Granger’ın huzur veren ve sempatik anlatımıyla dinleyenlere bir genel kültür seansı sunuyor. Müzik, edebiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve zaman zaman kendi tecrübelerinden ve duygularından da örnekler veren Granger’ın “Persona”sını dinleyenler eminim kendi hayatıyla ilgili pek çok farkındalığa varacaktır.

2- Aposto

Gündemden uzak kalmak isteyen ama uzak kalınca da gönlü razı olmayan, “Az da olsa ufak ufak haberler dinleyeyim, dünyada ve ülkemde neler olup bitiyor?” diye düşünenlerin aradığı podcast tam olarak bu. Her gün düzenli olarak 5-10 dakikalık gönderiler paylaşan, gündemi kısa ve öz bir şekilde anlatan bir podcast. Gelenekselleşmiş haberciliğin dışında kalarak, görmek istemediğiniz görsellere maruz kalmak zorunda kalmadan sadece dinleyerek gündemden haberdar kalabilirsiniz.

3- Yazı Hariç

Asıl mesleği yazarlık olan Caner Almaz’ın; yazarlık serüvenini ve roman yazarken yaşadığı duyguları ve süreci anlattığı, başka yazarlarla yaptığı sohbetler ve okur olmak ile ilgili içerikler hazırladığı bir podcast. Edebiyata ilgisi olanların, roman yazmak isteyip ilham kaynağı arayanların ya da kitap okumaya bir yerden başlamak isteyenlerin çok işine yarayacak bir podcast olduğunu söyleyebiliriz.

4- Paradoks

Usta-çırak ilişkisi çerçevesinde gelişen derin mevzuların konuşulduğu bir podcast. Hayata dair ve insani duygular, felsefi sohbetler, dünyaya damga vurmuş filozof ve yazarların adının geçtiği, kelimelerin arka planındaki anlamların konuşulduğu son derece bilgilendirici aynı zamanda eğlenceli, dinlerken zamanın hızla akıp geçtiği bu Podcast’i hemen hemen herkesin beğeneceğini düşünüyoruz.

5- Ölü Yatırım

Önerilerimiz arasından en eğlenceli ve hüzünlü olan bu Podcast’i sona sakladık. 30’lu yaşlarına gelmiş yetişkin bir kadının kendine has üslubuyla anlattığı hayat hikayeleri, tecrübeleri ve duygusal iniş-çıkışlarını içeriyor. Dinlerken hem yaptığınız hatalar size çok tanıdık geliyor hem de kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Leyla Ezgi Dinç’in kendiyle olan sohbeti ise Podcast’e ayrı bir keyif katıyor.