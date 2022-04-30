Sunucu ve oyuncu Dilay Korkmaz, Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu Han yapımın üstlendiği ‘Aynasız Haluk’ filminin galasına katıldı. Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Korkmaz, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

2010 Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Dilay Korkmaz, filmi çok merak ettiğini söyledi.

Korkmaz, “Faruk Sabancı ile ilişkinizi sonlandırdınız galiba. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şu cevabı verdi…

“Evet, kapattım ben o defteri. Artık daha mutlu olacağız. Geri dönüş yok.”