Geçtiğimiz gün Cihangir’de bir mekanda henüz ismi bilinmeyen bir beyefendiyle görüntülenen ikiliden Aksüyek, gazetecilerin kendisini çektiğini fark edince, “Neden benimle konuşmadan izinsiz görüntü alıyorsunuz?” diyerek gazetecilere sitem etti.

Güzel oyuncuya aşkla ilgili gelen soruya şu şekilde cevap verdi, “Aşk; gelip geçici bir his bence, zamanla sevgiye evirilebiliyorsa daha kalıcı hale gelen, insanın içinde sakinleyen bir his. Sevgi aşka göre çok daha mühim bir şey yani. Ben çocuk ruhlu biriyim, sanırım böyle de kalacağım. Bu yüzden sadece aşkı değil coşkuyla değil de , bütün duygularımı öyle yaşıyorum” dedi

Aşk acısını çok saçma bulduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Dünyada bir sürü hastalık var, ölüm var, açlık, acılar var…Doğduğumuz günden itibaren, adaletli olmayan bir dünyada çok daha mühim sorunlarla boğuşarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Bu açıdan bakınca aşk acısına tabii ki saygı duymuyorum. Ama saygı duymamam bunu yaşamamam anlamına gelmiyor tabii ki.Ama bunları düşünerek hayata bakmak, beni çok daha pozitif, çok daha güçlü kılıyor. İşlerin içinden daha kolay çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonrası ikili tekrar birlikte mekana girdiler.