Yeni sürprizlerinin olduğunu dile getiren Dilara Aksüyek, “Çok farklı bir proje ile karşınızda olacağım. Okuma provaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra heyecanlı olduğunu belirten güzel oyuncu, “Heyecandan içim içime sığmıyor. Bir an önce projeye başlamak istiyorum” diyerek mutluluğunu paylaştı.

35 yaşındaki Dilara Aksüyek; Muhteşem Yüzyıl: Kösem’ dizisinde ‘Mahfiruze Sultan’ karakterine hayat vermiş, ‘İstanbullu Gelin’ , ‘Arıza’ ve ‘Babam’ gibi yapımlarla adından sık sık söz ettirmişti. Rol aldığı yapımların yanı sıra güzel oyuncunun, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığına ilişkin iddialar da gündeme damgasını vurmuştu.

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