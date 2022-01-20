Hakan Sabancı’nın bir süredir aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldiği Dilara Aksüyek ile görüntülendi.

İş insanı Hakan Sabancı oyuncu Aygün Aydın’ın ifşalarının ardından gündemden düşmüyor.

Hakan Sabancı, ‘Arka Sokaklar’ın ‘Tekin’i Onur Bay’dan ayrılan oyuncu Dilara Aksüyek ile yine yakalandı. Aşk iddiaları sorulan ikili “Arkadaşız” yanıtını verdi.

Sabancı ve Aksüyek, geçtiğimiz akşam Cihangir’de bir arkadaşlarının doğum gününü kutlayacakları mekana girerken görüntülendi.

“Arkadaşız, aramızda aşk yok”

Hakan Sabancı’yla birlikte mekana gelen Aksüyek basını görünce şaşırdı. Muhabirlerin, “Uzun süredir aşk iddiaları var. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt veren Sabancı, “Arkadaşız, aramızda aşk yok” dedi.

“Arkadaşımızın doğum gününe geldik”

Aksüyek ise iş insanına katılarak, “Daha önce de dediğim gibi aşk yok, arkadaşımızın doğum gününe geldik” şeklinde konuştu.

Aygün Aydın görmesin!

Sabancı’yı ifşa etmesiyle tanınan oyuncu Aygün Aydın ikilinin daha önce de aşk yaşadığı iddiaları sonrası kızmıştı. Aygün Aydın önce “Hakan’ın sübyancılarla işi olmaz” diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek’i hedef almış daha sonra oyuncunun estetikli olduğunu bunu da Aygün Aydın’a benzemek için yaptığını söylemişti.