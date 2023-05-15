14 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimin ardından ünlü isimlerden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden bir de 5 defa Ak Parti’den aday olmayı deneyip başaramayan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten geldi.

Kalp işareti emojili mesajıyla desteklediği adayı belli eden ünlü isim, “Sakın 2. turda oy kullanmak vazgeçmeyin” dedi.

Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Dilan Çıtak Tatlıses, bu defa “Duygularımıza yenik düşmeyelim stratejik düşünelim. Sev sevme ama stratejik davran! 2. tura kalmak yenilmek değil daha çok gaza gelinmeli. henüz kaybedilmedi” ifadelerini kullandı.