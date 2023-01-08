Yeni yıl gecesinde babası İbrahim Tatlıses’in programına konuk olan ve şarkılarının yanı sıra dans hareketleriyle de dikkatleri üzerine çeken Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yeni şarkı hazırlığı içerisinde olduğunu belirtmişti. Oldukça heyecanlı olan Tatlıses, son aldığı haberle şarkısını 20 bin TL fark ile kaybettiğini öğrendi.

Bu duruma sinirlenen 33 yaşındaki şarkıcı soluğu Twitter’da aldı. Tatlıses, yaptığı paylaşımda “Şubat ayında çıkarmak için hazırladığımız parça son dakika 20 bin TL fark ile Hadise’ye verildi. Yönetimi beceremeyen bir aracı sebebi ile. Her şarkıcıya ayrı fiyat ile gönderildiğini bilmiyorduk maalesef. Olsun en azından taş gibi ses okuyacak biz de son ses dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında çıkarmak için hazırladığımız parça son dakika 20.000₺ fark ile Hadiseye verildi. Yönetimi beceremeyen bir aracı sebebi ile. Her şarkıcıya ayrı fiyat ile gönderildiğini bilmiyorduk maalesef:)) olsun en azından taş gibi ses okuyacak biz de son ses dinleyeceğiz 💜 — Dilan Çıtak (@dilancitak) January 7, 2023