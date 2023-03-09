Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından evlerini kapılarını depremzedelere açan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, son olarak Instagram hesabından yayınladığı video ile isyan etti. Hayvanlar konusunda hassas olan ünlü isim, yapılan yorumlara sessiz kalmadı.

Tatlıses, paylaşımında “Konuşmayayım konuşmayayım diyorum bu hayvan meseleleriyle ilgili çok ağır konuştuğum için ama susmayacağım da… Yıllardır konuştuğumuz şey şu; hangi insana güvenebiliyorsunuz? Tecavüz edene mi, sapığına mı bebeğe tecavüz edene mi, otobüste kadının arkasından dokunan… Hangi hayvanda bunu görüyorsunuz? O zaman ben de bu insanlarla aynı toplumda yürümek bulunmak istemiyorum. Önce bunları temizleyin sonra hep beraber düşünelim…” dedi.