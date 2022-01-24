Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşka yelken açmıştı. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten evlilik teklifi müjdesi ardından Thor Saevarsson, sevgilisiyle olan aşkını vücuduna kazıdı.

Ünlü oyuncu sevgilisi ile kısa bir aşk tatilene çıkmış ve sosyal medya hesaplarından mini Kapadokya tatillerinden kareler paylaşırken havuzda sevgilisinin fotoğrafını paylaşan Dilan Çiçek Deniz bir detayı daha paylaştı.

Thor Saevarsson göğüsünün tam orta yerine güzel oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’in baş harflerini kazıtmış…