Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile geçtiğimiz yıl Romanya’ya gitmişti. Burada talihsiz bir olay yaşayan Deniz’in omzu çıkmıştı.

Yaşanan kazanın üzerinden aylar geçmesinin ardından 27 yaşındaki oyuncunun yine omzunun çıktığı öğrenildi. Evindeki kapıya çarpması sonucunu omzu çıkan Dilan Çiçek Deniz, bununla beraber toplamda üç defa aynı olayı yaşadı. Bir türlü peşini bırakmayan bu kaza sonrasında ünlü oyuncunun kolu askıya alındı.

Çocukluk yıllarından beri hipermobilite hastası olan Deniz’in, hayatı boyunca bu konu üzerinde çok dikkatli olması gerekiyor.