Boğaz Köprüsü dün gece romantik bir ana ev sahipliği yaptı.

Trafik bu kez romantik bir şekilde tıkandı.

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson‘dan Boğaz Köprüsü’nde evlenme teklifi aldı.

Köprüde yanlarına polis gelen ikilinin, diğer sürücüler tarafından eylemleri merak konusu oldu.

Yaptığı işlerle sıkça adından söz ettiren başarılı oyuncu, geçtiğimiz sene yeni bir ilişkiye başladığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson‘dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Dilan Çiçek Deniz, sevgilisine köprü üzerinde “Evet” yanıtını verdi.

Sonrasında ise Deniz: “Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya’da, onun Avrupa’da olmamız. Onun için böyle bir sürpriz yapmış.” açıklamasında bulundu.