En son Alev Alev dizisiyle ekranlarda yer alan ve daha önce Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu dışında özel hayatıyla da konuşuluyor. Geçtiğimiz dönemde birliktelik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı.

27 yaşında olan Dilan Çiçek Deniz’in verdiği Pamela Anderson pozu olay oldu. Güzel oyuncunun paylaşımına “It’s great to be blonde. With low expectations it’s very easy to surprise people – Pamela Anderson” yani “Sarışın olmak harika. Düşük beklentilerle insanları şaşırtmak çok kolay” sözünü not olarak düştüğü görüldü.

Ünlü oyuncu paylaşımının sonuna ise Pamela Anderson’un aynı kombini yapmış olduğu bir fotoğrafını ekledi. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçiler “Aşk kadın” ,” Bu kadar güzel olman” gibi yorumlarda bulundu.