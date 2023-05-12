Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Arnavutköy’de yer alkan bir balık restoranında 30 yaşına basan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nun doğum günün kutladı. Akşam saatlerinde geldikleri mekandan yaklaşık altı saat sonra ayrılan ikili, çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı kaza nedeniyle kolunu kıran Deniz, “Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım. ‘Amadeus’ tiyatro oyunumuza ben seneye devam edeceğim. Mert, beni bir an olsun yalnız bırakmıyor” şeklinde konuştu.

Yakışıklı oyuncu ise “Yeni yaş, yeni dilekler… Bakalım… Dinleniyoruz, iyileşmeyi bekliyoruz diyebilirim. Her şeyin tadını çıkarıyoruz. İçeride Burak Dakak ve Leyla Tanlar var. Onlar da evlendiler” diyerek, kahkaha attı.