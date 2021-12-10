Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson‘la evleniyor. Dün akşam Boğaz Köprüsü‘nde sürpriz bir evlenme teklifi alan ünlü oyuncu, sevgilisine ‘Evet‘ yanıtını verdi.

Habertürk’ten Tolga Aslan‘ın haberine göre; ünlü çift, teklif sonrası kutlama yemeğine gitti. Arnavutköy’deki bir mekanda kutlama yemeği yiyen çift, çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

“Hala şoktayım”

Evlilik teklifi sonrası duygularını ifade eden Dilan Çiçek Deniz, şunları söyledi: “Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya’da, onun Avrupa’da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış.”

Ünlü oyuncu, evlilik tarihi ile ilgili sorulara ise, “Daha belli değil, hayırlısı… Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz.” yanıtını verdi.

Gazetecilerin çifte nazar boncuğu hediye etmesinin ardından, ünlü çiftten Thor Saevarsson, “Nazar değmesin…” diyerek, gülümsetti.