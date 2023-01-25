Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğu dışında özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçen aylarda İzlandalı sevgilsi Thor Saevarsson’dan evlilik teklifi Deniz, kıskançlık krizi yüzünden yollarını ayırmaya karar vermişlerdi.

En son ‘Kusursuz Kiracı‘ dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde Sofia Katc ile ayrılan Şevval Sam’ın oğlu Tarık Emir Tekin ile aşk iddiasına karıştı.

Çıkan haberlere göre geçtiğimiz günlerde Dilan Deniz Çiçek ve Tarık Emir Tekin çifti Göktürk’te baş başa görüldü. 2017 yılında da adları aşk dedikodularına karışan genç oyuncular, iddiaları “Biz çok iyi arkadaşız” diye yalanlamıştı. İkilinin uzun bir süre sonra beraber vakit geçirmesi dedikoduları tekrardan alevlendirdi.

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