Dilan Çiçek Deniz ve Sevgilisi Tuvalette mi Yakalandı?

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisinin erkekler tuvaletinde basıldığına dair iddia ortaya atıldı. Başarılı oyuncu bir süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile beraber. Aşklarıyla magazin gündeminin konusu olan ünlü çift hakkında çarpıcı bir iddiada bulunuldu.

Erkekler tuvaletinde aşka geldiler

Beyaz TV’de ekranlara gelen magazin programı Söylemezsem Olmaz’da bahsi geçen iddiaya göre; ünlü oyuncu ve sevgilisi Bebek’teki bir mekanda erkekler tuvaletine girdi. Tuvalette çiftin seslerini duyan çalışanlar, çifti dışarıya çıkardı.

Çift daha açıklama yapmadı

Ortaya atılan iddiadan sonra gözler, ünlü çiftin cephesine çevrildi. Çift, bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.