Afra Saraçoğlu ile dört yıllık ilişkisini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile birlikte görüntülenmişti. Aşk yaşadıkları konuşulan ikiliden Yazıcıoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arka planın Dilan Çiçek Deniz’in evine ait olması iddiaları güçlendirirken Deniz, aşk iddiaları hakkında “Birbirimizi tanıma aşamasındayız.” yorumunda bulundu.

Taze çift, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde Okan Bayülgen’in başrolünde yer aldığı “Richard” oyununu birlikte izlerken görüntülendi.

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