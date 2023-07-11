Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Arka arkaya yayınladığı kareler arasında bikinili ve mayolu pozlarına da yer veren güzel oyuncu, havuzun içinde kahvaltısının görüldüğü fakat kedisinin kadraja giremediği kareye atıfta bulunarak; “Sivaslı olduğum için havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış” notunu yazıp takipçilerini güldürdü.

Dilan Çiçek Deniz’in bu paylaşımı kısa sürede 100 bin beğeniyi aşarak sosyal medyanın gündemine oturdu.